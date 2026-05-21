Konya'da "Genişletilmiş Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" yapıldı

Konya Valisi İbrahim Akın, Kurban Bayramı tedbirleriyle kentteki asayiş ve güvenlik durumuna ilişkin toplantı düzenledi.





Vali Akın, "Genişletilmiş Asayiş ve Güvenlik Toplantısı"nın ardından İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul'un katılımıyla Valilik'te düzenlediği basın toplantısında, toplumun her kesiminin huzur içerisinde günlük yaşamını sürdürebilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini söyledi.



Vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi amacıyla tüm kurumların hazırlıklarını tamamladığını ifade eden Akın, "Kurban Bayramı süresince İl Jandarma Komutanlığımızca 1573 ekipte, 6 bin 962 personel, İl Emniyet Müdürlüğümüzce 4 bin 860 ekipte 25 bin 740 personel olmak üzere, ilimiz genelinde toplam 6 bin 433 ekipte, 32 bin 702 personelle asayiş ve trafik tedbirleri planlanmış olup, 22 Mayıs itibarıyla uygulanmaya başlanacaktır." dedi.



Vali Akın, kurban satış yerleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, otogarlar, toplu taşıma istasyonları ve yoğunluk yaşanabilecek diğer noktalarda kapkaç, yankesicilik, sahte para ve dolandırıcılık gibi olayların önlenmesi amacıyla yaya ve motorize ekip sayısının da artırıldığını belirtti.



Akın, il genelinde 147 kurban kesim yeri belirlendiğini, bu alanlar dışında kurban kesiminin yasak olduğunu bildirdi.



- Organize suç örgütlerine yönelik mücadele sürüyor



Emniyet ve jandarma tarafından il genelinde 1 Ocak-30 Nisan arasında terörle mücadele kapsamında 61 operasyon yapıldığını aktaran Akın, "Gözaltına alınan 91 şüpheliden 18'i tutuklanırken, 45 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir." diye konuştu.



Vali Akın, organize suç örgütlerine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 4 ayda 45 operasyon gerçekleştirildiğini, gözaltına alınan 131 şüpheliden 74'ünün tutuklandığını ve 3 organize suç örgütünün çökertildiğini dile getirdi.



Kentteki diğer asayiş konularına da değinen Akın, şöyle devam etti:



"Aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen kararlı ve etkin operasyonlar neticesinde hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, kasten öldürme gibi çeşitli suçlardan aranan 2 bin 594 şüpheli yakalanarak cezaevine teslim edilirken, ifade için aranan 2 bin 803 şüpheli yakalanarak haklarında gerekli işlemler yapılmıştır. Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik yürütülen operasyonlar neticesinde ise 1053 tabanca, 257 kurusıkı tabanca, 757 av tüfeği ve 41 uzun namlulu tüfek olmak üzere toplam 2 bin 108 yasadışı silah ele geçirilmiş, 1133 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır."



Vali Akın, Konya merkezli 9 ilde uluslararası tarihi eser kaçakçılarına yönelik yürütülen operasyonlarda 27 şüpheliden 10'unun tutuklandığını, 500'den fazla kültür varlığının ele geçirildiğini ve yurt dışındaki müzayede evleri ile kaçak kazı faaliyetlerinde bulunan şüpheliler arasında yaklaşık 204 milyon lira para transferi gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini belirtti.



- Uyuşturucuyla mücadelede 1 milyon 91 bin 973 hap ele geçirildi



Zehir tacirleri ve sokak satıcılarına karşı mücadelenin de aralıksız sürdüğünü anlatan Akın, "Narkotik birimlerimizce 514 operasyon icra edilmiş, 807 şüpheli gözaltına alınmış, 505 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Operasyonlar neticesinde toplamda 53,5 kilogram uyuşturucu madde, 1 milyon 91 bin 973 uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Siber birimlerimizce yürütülen başarılı çalışmalarda yasadışı bahis, çevrim içi çocuk istismarı ve bilişim suçları gibi suç başlıklarına yönelik 13 operasyon icra edilmiş, gözaltına alınan 91 şüpheliden 49'u tutuklanmıştır." ifadelerini kullandı.



- Kentte ölümlü trafik kazası oranı yüzde 70 azaldı



Trafik denetimleri konusuna da değinen Vali Akın, şunları kaydetti:



"Geçtiğimiz 4 ayda, ilimiz sınırları içerisinde gerçekleştirilen uygulamalarda toplam 1 milyon 481 bin 742 araç denetlenmiştir. Yapılan bu denetimler, alınan tedbirler ve tüm uyarılar neticesinde ölümlü trafik kazalarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 oranında azalış meydana gelmiştir. Motosiklet sürücülerine de bir uyarıda bulunmak istiyorum. Nisan 2025 sonu itibarıyla 174 bin 403 olan tescilli motosiklet sayısı Nisan 2026 sonu itibarıyla yüzde 15 artarak 200 bin 658 olmuştur. Motosiklet sürücülerimizin başta kask olmak üzere koruyucu ekipmanlarını eksiksiz ve düzenli şekilde kullanmaları hayati öneme sahiptir."

