Konya'da hava ambulansı böbrek hastası için havalandı

Konya'da böbrek yetmezliği olan hasta, hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi.



Ahırlı ilçesi Akkise Mahallesi'nde ikamet eden Durmuş Ali Atal (71), evinde rahatsızlandı.



Yakınlarının ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekiplerince evinden alınan Atal, Seydişehir Devlet Hastanesine götürüldü.



Burada yapılan kontrollerde böbrek yetmezliği olduğu anlaşılan Atal'ın durumunun ağır olması üzerine Millet Bahçesine inen hava ambulansı ile Konya Numune Hastanesine sevk edildi.















