Konya'da hava ambulansı yeni doğan bebek için havalandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde solunum sıkıntısı yaşayan 1 günlük bebek, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.
Giriş: 22.04.2026 - 15:57
Seydişehir Devlet Hastanesinde dünyaya gelen bebeğin, yapılan kontrollerinde solunum sıkıntısı yaşadığı tespit edilince hava ambulansı talep edildi.
Bebek, hava ambulansıyla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.
