        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Konya'da kayıp olarak aranan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı

        Konya'da kayıp olarak aranan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı

        Konya'da kayıp olarak aranan ve yapılan çalışmada öldürüldüğü tespit edilen kişiyle ilgili cezaevinde hükümlü bulunan şüpheli hakkında "kasten öldürme" suçundan iddianame hazırlandı.

        Giriş: 18.05.2026 - 14:37 Güncelleme:
        Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 27 Haziran 2025'te kayıp olarak aranan M.B. ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda kapsamlı soruşturma başlatıldı.

        Cihanbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, olayın şüphelisinin M.T. olduğu tespit edildi.

        Yapılan incelemelerde, M.B'nin olay günü M.T. ile birlikte hareket ettiği, aynı günün akşam saatlerinden sonra ise tüm iletişiminin kesildiği belirlendi. Olayın ardından şüphelinin tek başına hareket ettiği ve delilleri gizlemeye yönelik girişimlerde bulunduğu saptandı.

        Soruşturma kapsamında elde edilen kriminal bulgular ve DNA incelemeleri sonucu ulaşılan delillerin kayıp M.B'ye ait olduğu tespit edildi.

        Başka bir suçtan ceza infaz kurumunda hükümlü bulunan M.T. hakkında, elde edilen deliller doğrultusunda "kasten öldürme" suçundan iddianame hazırlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, G.Saray'ı kabul etti
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Mourinho geri dönüyor! Anlaşma sağlandı
        'Dünyanın en güzel kadını' atışması
        Şehit polislere gözyaşlarıyla veda
        Göğsünden bıçaklandı... Hastanede 10. kattan düşüp öldü!
        Park halindeki otomobile çarptı... Panelvan ölüm saçtı!
        Eurovision şampiyonu Türk gelini çıktı
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Sürpriz aşk
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon
        TEKNOSEL, ödül töreniyle sona erdi
        Kayıp olarak aranan kişinin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
        Annesini 20, babasını 10 bıçak darbesiyle öldüren şüpheli: Kriz anında yapt...
        16 Yaş Altı Erkek Basketbol Türkiye Şampiyonası Konya'da başladı
        Konya'da "Hatırdan Hatıraya Kültür Turları" projesinde kayıtlar başladı
