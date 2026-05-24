Konya'da Kitap Okuma Projesi tamamlandı

Konya'da Karatay Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Okuma Projesi sona erdi.



Karatay Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, proje kapsamında 5 okulda eğitim gören 3 bin 840 ortaokul öğrencisine 8 kitap ulaştırıldığı aktarıldı.



Açıklamada, başarılı öğrencilerin, Karatay Belediyesi Çocuk ve Gençlik Meclisleri koordinasyonunda düzenlenen müze ve cami ziyaretlerini kapsayan Konya gezisiyle ödüllendirileceği belirtildi.





Ayrıca, sınavlarda dereceye giren ilk 3 öğrenciye hediye takdim edileceği ifade edildi.

