Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Konya'da Kitap Okuma Projesi tamamlandı

        Konya'da Kitap Okuma Projesi tamamlandı

        Konya'da Karatay Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Okuma Projesi sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2026 - 14:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da Kitap Okuma Projesi tamamlandı

        Konya'da Karatay Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Okuma Projesi sona erdi.

        Karatay Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, proje kapsamında 5 okulda eğitim gören 3 bin 840 ortaokul öğrencisine 8 kitap ulaştırıldığı aktarıldı.

        Açıklamada, başarılı öğrencilerin, Karatay Belediyesi Çocuk ve Gençlik Meclisleri koordinasyonunda düzenlenen müze ve cami ziyaretlerini kapsayan Konya gezisiyle ödüllendirileceği belirtildi.


        Ayrıca, sınavlarda dereceye giren ilk 3 öğrenciye hediye takdim edileceği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Genel merkezin teslimini talep ederiz"
        "Genel merkezin teslimini talep ederiz"
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        İsrail basını yazdı: Tel Aviv ABD-İran anlaşmasından endişeli
        İsrail basını yazdı: Tel Aviv ABD-İran anlaşmasından endişeli
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Süper Lig'e Türk damgası!
        Süper Lig'e Türk damgası!
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e yakın takip!
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e yakın takip!
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Jülide Kural'ın 'Kadir İnanır' sessizliği
        Jülide Kural'ın 'Kadir İnanır' sessizliği
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Cannes'a şık kapanış
        Cannes'a şık kapanış
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!

        Benzer Haberler

        Konya Büyükşehir Belediyesi'nden Vefa Umresi projesi
        Konya Büyükşehir Belediyesi'nden Vefa Umresi projesi
        Selçuklu bayrama hazır
        Selçuklu bayrama hazır
        Bileği bükülmeyen milli sporcudan peş peşe 4 birincilik, 1 Avrupa şampiyonl...
        Bileği bükülmeyen milli sporcudan peş peşe 4 birincilik, 1 Avrupa şampiyonl...
        Dolandırıcıların kurbandaki yöntemi, sahte dekont ve kapora Uzmanlar 'ucuz...
        Dolandırıcıların kurbandaki yöntemi, sahte dekont ve kapora Uzmanlar 'ucuz...
        Seydişehir'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Seydişehir'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Konya'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
        Konya'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi