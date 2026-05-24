Konya'da Kitap Okuma Projesi tamamlandı
Konya'da Karatay Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Okuma Projesi sona erdi.
Konya'da Karatay Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Okuma Projesi sona erdi.
Karatay Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, proje kapsamında 5 okulda eğitim gören 3 bin 840 ortaokul öğrencisine 8 kitap ulaştırıldığı aktarıldı.
Açıklamada, başarılı öğrencilerin, Karatay Belediyesi Çocuk ve Gençlik Meclisleri koordinasyonunda düzenlenen müze ve cami ziyaretlerini kapsayan Konya gezisiyle ödüllendirileceği belirtildi.
Ayrıca, sınavlarda dereceye giren ilk 3 öğrenciye hediye takdim edileceği ifade edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.