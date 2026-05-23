Konya'da Kurban Bayramı için tedbirler alındı

Konya'da Konya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nın sorunsuz geçmesi için bir dizi önlem aldı.



Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların yeni hayvan pazarı ve kurban satış yerine gitmek isteyenler için ücretsiz aktarma seferleri başlatıldığının duyurdu.



Açıklamada, toplu ulaşım araçlarının bayramın ilk günü ücretsiz, diğer günler ise yüzde 50 indirimli ve pazar tarifesiyle hizmet vereceği bildirildi.



Ayrıca KONPARK'a ait tüm açık, kapalı ve yol üzeri otoparkların arife gününden bayram sonuna kadar ücretsiz olacağı aktarıldı.



Açıklamada, vatandaşların bayram süresince belediyeyle ilgili şikayetlerini 444 55 42 veya Alo 153 numaralarına iletebileceği ifade edildi.

