        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Konya'da kuruyan göl yeniden su tutmaya başladı

        Konya'nın Kulu ilçesinde kuruyan Kömüşini Gölü, bölgede etkili olan yağmurların ardından eski günlerine dönmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 10:31 Güncelleme:
        Konya kapalı havzası ve alt havzası olan Tuz Gölü havzası içinde yer alan göl, 1992'de sit alanı ilan edildi.


        İki yıl önce kuruyan göl, yoğun yağmurlar sonrası yeniden su tutmaya başladı.

        Derinliği 1 buçuk metre ve 15 kilometrekare alana sahip gölde, su seviyesindeki artışın ardından "allı turna" olarak da bilinen flamingolar ve farklı kuş türlerinin geldiği görüldü.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

