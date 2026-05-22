Konya'da kuyumcudan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde kuyumcudan hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Ramazan Y. (25), eşine yüzük bakma bahanesiyle Malazgirt Mahallesi'ndeki kuyumcu dükkanına girdi. Eline aldığı pırlanta yüzüğü alıp kaçan şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenen Ramazan Y, yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Öte yandan hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.