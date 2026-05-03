        Konya Haberleri Konya'da kuyumcuyu soyup kaçan 4 şüpheliden 2'si yakalandı

        Konya'nın Ereğli ilçesinde kapalı olan kuyumcu dükkanına girip 12 milyon lira değerinde altın çalan 4 şüpheliden 2'si kaçarken yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2026 - 12:43 Güncelleme:
        Sabah saatlerinde Atatürk Caddesi üzerinde bulunan kuyumcunun önüne 2 motosikletle gelen 4 kasklı şüpheli, yanlarında getirdikleri kumanda düzeneğiyle iş yerinin kapısını açtı.

        Şüpheliler kısa sürede piyasa değeri yaklaşık 12 milyon lira olan altınları alarak olay yerinden uzaklaştı.

        Kaçış sırasında Yunus Emre Meydanı civarında motosikletle kaza yapan şahısların çaldıkları altınların bir kısmı yola saçıldı. Buna rağmen kaçmayı sürdüren şüphelilerden 2'si, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hızlı ve koordineli çalışması sonucu Adana yolu üzerinde yakalandı.

        Yakalanan 2 şüpheli, çaldıkları altınlarla birlikte gözaltına alındı.

        Kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

        Öte yandan, şüphelilerin olayda kullandıkları motosikletlerin de çalıntı olduğu tespit edildi, çalınan altınlar ise iş yeri sahibine eksiksiz bir şekilde teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

