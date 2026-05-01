Konya'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Ebubekir Şayak (25) idaresindeki 42 BDC 930 plakalı minibüs, Bahçelievler Mahallesi'nde, Ferhat Özcan (38) yönetimindeki 42 BEA 673 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

