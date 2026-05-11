Konya'da otomobille elektrikli motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobil ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.



Hacıakif Mahallesi'nde bulunan kavşakta C.E. idaresindeki 33 U 1903 plakalı otomobil ile Y.Z. yönetimindeki 42 AVV 149 plakalı elektrikli motosiklet çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle devrilen elektrikli motosikletten savrulan A.Z. ile B.A.K. yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Durumu ağır olduğu öğrenilen A.Z, acil serviste yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.







