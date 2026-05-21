Konya'da silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Konya'nın Karatay ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Çimenlik Mahallesi Hanım Giray Sokak'ta, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen C.D. (20) ile B.Z. (16) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.D. silahla B.Z'yi başından yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan B.Z. hastaneye kaldırıldı, zanlı ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.