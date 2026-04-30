Konya'da tefecilik operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Konya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Emlakçı ve oto galerici görünümü altında tefecilik yapanlara yönelik 28 Nisan'da düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

