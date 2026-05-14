Konya'da tırla çarpışan otobüsün şoförü öldü, 8 yolcu yaralandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde tırla çarpışan yolcu otobüsünün şoförü öldü, 8 kişi yaralandı. Bereket B. yönetimindeki 32 ED 146 plakalı Has Turizm'e ait yolcu otobüsü, yeni İstanbul Caddesi'nde H.H.K. idaresindeki 42 E 5248 plakalı tırla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, otobüs sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ambulansla hastanelere kaldırılan 8 yolcunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

