Konya'da törende bayılan öğrenciye ilk müdahaleyi doktor Belediye Başkanı yaptı
Konya'nın Hüyük ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende bayılan öğrenciye ilk müdahaleyi doktor olan Belediye Başkanı Sadık Sefer yaptı.
Hüyük ilçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunma programı sonrası bir lise öğrencisi bayıldı.
Belediye Başkanı Sefer, öğrencinin ilk müdahalesini yaptıktan sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Maden'in eşliğinde öğrenciyi tören alanında bulunan ambulansa götürdü.
Sağlık kontrolleri yapılan öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
