Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Kızılcalar Mahallesi'nde bir aracın koltuğunun astarına gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan Y.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

