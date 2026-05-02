Konya'da uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 55 şüpheliden 32'si tutuklandı.



Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığınca, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 55 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, 120 ekipte 640 personelle belirlenen adreslere hava destekli operasyon düzenledi.



Adreslerde yapılan aramalarda 2 bin 234 uyuşturucu hap, 318 gram uyuşturucu madde, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.



Operasyonda gözaltına alınan 55 şüpheliden 20'si emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 35 zanlıdan 32'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla, 1'i de savcılık işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

