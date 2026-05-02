Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kente Antalya’dan uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüpheli aracı kovalamaca sonucunda bir arazide yakaladı. Araçta yapılan aramada valizin astar kısmında uyuşturucu haplar, ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 4 şüphelinden 3'ü emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen H.D, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

