Konya'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yangın çıkan müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Seydişehir Saadetler Mahallesi 153690 Sokak'ta bulunan Nevzat Can'a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangını fark eden komşular durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.