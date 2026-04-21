        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Konya'da yeni doğan bebeğin çöp konteynerinin yanına bırakılmasıyla ilgili sanıklar hakim karşısında

        Konya'da yeni doğan bebeğin çöp konteynerinin yanına bırakılmasıyla ilgili sanıklar hakim karşısında

        Konya'da yeni doğan bebeğin çöp konteynerinin yanına bırakılmasına ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 18:19 Güncelleme:
        Konya'da yeni doğan bebeğin çöp konteynerinin yanına bırakılmasıyla ilgili sanıklar hakim karşısında

        Konya'da yeni doğan bebeğin çöp konteynerinin yanına bırakılmasına ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar M.Y.O. ile S.G.N, tutuksuz sanık R.O. ve taraf avukatları katıldı.

        Tanık olarak dinlenilen A.D, olay günü bebeği caminin karşısında, sokağın çıkışındaki çöp konteynerinin yanında bulduklarını belirterek, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdiklerini söyledi.

        Tutuklu sanık M.Y.O. ise S.G.N ile sevgili olduklarını, olay günü S.G.N’nin doğum yaptığını iddia etti. M.Y.O, ifadesinde, S.G.N’nin kendisini arayarak bebeği zarar vermekle tehdit ettiğini anlattı.

        Eşine durumu anlattığını ifade eden M.Y.O, "Eşim bebeği geri götürmemi istedi. Birlikte caminin bulunduğu sokağa gittik. Caminin çevresinde insanların olduğunu gördüm. Bebeği, birilerinin fark edebileceği bir noktaya bıraktım. Bir süre uzaktan izledim. Daha sonra iki kişinin bebeği fark edip yardım çağırdığını görünce oradan ayrıldım." dedi.

        Sanık R.O. da eşinin eve bebekle geldiğini belirterek, "Bebeğin bırakılması konusunda tartıştık. Daha sonra birlikte bebeği caminin sokağına bıraktık. Ardından eve döndüm, eşim orada kaldı." diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Meram ilçesi Aymanas Mahallesi Eren Sokak’ta 27 Temmuz 2025’te yeni doğan bebeğin çöp konteynerinin yanında bulunmasının ardından S.G.N, M.Y.O. ve R.O. gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

        İddianamede, sanıklar M.Y.O. ve S.G.N hakkında "altsoya karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıldan 21'er yıla kadar, R.O. hakkında ise çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 14 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Bugün Ne Oldu? 21 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 21 Nisan 2026'nın haberleri
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        Tartışığı eşini öldürdü
        Tartışığı eşini öldürdü
        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        Eski Vali Sonel'e tutuklama talebi
        Eski Vali Sonel'e tutuklama talebi
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        Carlson Trump'a destek verdiği için özür diledi
        Carlson Trump'a destek verdiği için özür diledi
        Birleşik Krallık'ta 2008'den sonra doğanlar için sigara yasağı kabul edildi
        Birleşik Krallık'ta 2008'den sonra doğanlar için sigara yasağı kabul edildi
        Telefonlarda değişen batarya zorunlu olacak!
        Telefonlarda değişen batarya zorunlu olacak!
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Işın'dan İrem'e destek
        Işın'dan İrem'e destek
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ayrılık iddiası
        Ayrılık iddiası
        Sörloth'ta dev rakip!
        Sörloth'ta dev rakip!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kupada derbi rotasyonu!
        Kupada derbi rotasyonu!

