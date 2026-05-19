        Konya Haberleri Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

        Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 10:04 Güncelleme:
        Polis ekiplerince ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.


        Ekiplerce belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 24 bin 434 sentetik ecza hapı, 1 hassas terazi, 2 kasatura, 1 kılıç, 1 av tüfeği, 22 av fişeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 31 bin lira ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

