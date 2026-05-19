Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Polis ekiplerince ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Ekiplerce belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 24 bin 434 sentetik ecza hapı, 1 hassas terazi, 2 kasatura, 1 kılıç, 1 av tüfeği, 22 av fişeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 31 bin lira ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

