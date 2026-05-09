        Konyaspor-Fenerbahçe maçından notlar

        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, son oynanan RAMS Başakşehir müsabakasına göre ilk 11'de 1 değişikliğe gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2026 - 20:06 Güncelleme:
        Göle, Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmaya, RAMS Başakşehir maçında ilk 11'de çıkan İsmail Yüksek yerine Guendouzi'ye şans verdi.

        Sarı-lacivertliler, Mert Günok, Semedo, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Levent Mercan, Kante, Guendouzi, Fred, Musaba, Kerem Aktürkoğlu ve Talisca 11 ile sahaya çıktı.


        Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Brown, İsmail Yüksek, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Asensio, Cherif, Skriniar, Kamil Efe Üregen ve Oğuz Aydın ise yedek soyundu.




        - Konya ekibinde 3 değişiklik

        Yeşil-beyazlılar, geçen hafta deplasmanda Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş'ı 1-0 yendikleri karşılaşmada forma giyen ve sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Nagalo'nun yerine Andzouana ile sahaya çıktı.

        Teknik direktör İlhan Palut, Berkan Kutlu ve Gonçalves'in yerine Arif Boşluk ve Olaigbe'ye ilk 11'de şans verdi.

        Yeşil-beyazlılar Fenerbahçe karşısına Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Arif Boşluk, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic, Deniz Türüç, Bardhi, Olaigbe, Muleka​​​​​​​ 11'i ile maça başladı.

        Taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

