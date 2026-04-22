        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Konyaspor-Fenerbahçe maçının ardından

        Konyaspor-Fenerbahçe maçının ardından

        Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, yeşil beyazlı camianın özlediği sonucu elde ettiklerini belirterek, mutlu olduklarını ve taraftarları sevindirdiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 00:54 Güncelleme:
        Palut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın hem çeyrek final olması hem de rakibin gücü nedeniyle büyük önem taşıdığını dile getirdi.

        Ligde alınan iyi sonuçların kendilerine bu maça daha fazla odaklanma imkanı sunduğunu ifade eden Palut, oyuncularının antrenmanlardan itibaren bu maçı çok istediklerini gösterdiğini aktardı.

        Palut, karşılaşmanın ilk yarısında başa baş bir oyun ortaya koyduklarına işaret ederek, "Tabii ki Fenerbahçe de geldi. İlk 45 dakika aldığımız topları üçüncü bölgeye çok iyi taşıdık. Girişimlerimiz oldu ama daha çok net pozisyona ihtiyacımız vardı. Bu arada iyi savunma yaptık, Fenerbahçe'ye de net pozisyon vermedik." dedi.

        İkinci yarıda bir süre daha hücum etkinliklerini sürdürdüklerini dile getiren Palut, ilerleyen dakikalarda Fenerbahçe’nin topa daha fazla sahip olduğunu ve baskıyı artırdığını kaydetti.

        Palut, bu bölümde daha kompakt bir savunma anlayışıyla oyunu sürdürdüklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Uzatmanın son dakikalarında duran top ve devamında inanılmaz değerli bir dakikada bir penaltı kazandık. Aslında etkili olmakta zorlandığımız anlarda bir nevi imdadımıza yetişen bir pozisyon ve penaltı golü oldu. Fenerbahçe'nin bundan sonraki baskını savunabildik ve önemli bir galibiyet aldık. Kupada yarı finaldeyiz. Camianın özlediği bir sonuç. Camia olarak böyle galibiyetlere de ihtiyacı vardı. Mutluyuz, taraftarımızı sevindirdik."

        Oyuncularını tebrik eden Palut, taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür etti, Fenerbahçe’ye de başarı diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

