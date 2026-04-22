        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Konyaspor-Fenerbahçe maçının ardından

        Konyaspor-Fenerbahçe maçının ardından

        Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında TÜMOSAN Konyaspor'a uzatma bölümünde penaltıdan yediği golle 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları, VAR'ın aynı hızda kendileri için devreye girmediğini, hakemler ve VAR'dan tüm kulüplerin şikayetçi olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 01:01 Güncelleme:
        MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçın arından basın mensupların açıklamalarda bulunan Torunoğlulları, üzücü bir gece yaşadıklarını belirterek, taraftarlardan özür diledi.

        Oyunun büyük bir bölümünde iyi oynamalarına rağmen birçok pozisyondan yararlanamadıklarını ve maçı penaltıyla kaybettiklerini anlatan Torunoğulları, "Konyaspor'u tebrik ediyoruz, iyi mücadele ettiler ve kazandılar. Penaltı pozisyonu bizim lehimize olsaydı VAR devreye girer miydi? Hızlı bir şekilde bir çalışma olur muydu? Lig boyunca bunun gibi birçok pozisyonda puan kaybettik. Yakın zamanda Antalyaspor, Kasımpaşa, Rize maçında. VAR bu kadar hızlı çalışıyorsa bizim için aynı hızda bir çalışmasını görmüyoruz." dedi.




        - "Galatasaray maçında VAR'da iki kulübün de temsilcileri olsun"

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları maça ilişkin değerlendirmelerde bulunan Torunoğulları, şunları kaydetti:

        "Derbiyle ilgili federasyona resmi bir yazı yazdık. Özellikle VAR'da iki kulübünde temsilcileri olsun. VAR'daki konuşmaları, görüntüleri, gelen ve gidenleri görmek için hem bizim hem de Galatasaray'ın temsilcileri olsun. Galatasaray bunu kabul edecek mi bekliyoruz. VAR'a eğer temsilci göndermek istiyorsanız iki kulübünde istemesi lazım. Biz başvurumuzu yaptık, federasyondan cevap bekliyoruz."

        Torunoğulları, Çaykur Rizespor maçındaki VAR kayıtları için de TFF'ye resmi başvuru yaptıklarını, hakemlerle VAR arasındaki bütün konuşmaları dinlemek istediklerini anlattı.




        - "Sıkıntıları çözecek olan federasyondur"

        Hakemler ve VAR'dan tüm kulüplerin şikayetçi olduğunu ancak bir çözüm üretilmediğini dile getiren Torunoğulları, şu ifadeleri kullandı:

        "Federasyon, 'Hakeme ceza vereceğiz' diyor. Biz şampiyon olmadıktan sonra hakem ceza alsa ne olur, almasa ne olur. Hakemlerden ve VAR'dan herkes şikayetçi. Sadece konuşuyoruz, değişen bir şey olmuyor. Herkes şikayetçiyse demek ki bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyı da çözecek olan federasyondur. Hafta sonu bütün kanallarda futbol konuşacağımıza hakemleri, VAR'ı konuşuyoruz. Dünyanın en büyük yıldızlarını da getirseniz, bu hatalar olduğu sürece hiçbir şey olmaz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

