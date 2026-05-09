        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Konyaspor-Fenerbahçe maçının ardından

        Konyaspor-Fenerbahçe maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, çok üzgün olduklarını belirterek, Şampiyonlar Ligi ön eleme turu oynama hedefini gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Giriş: 09.05.2026 - 22:52 Güncelleme:
        Göle, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Öncelikle çok üzgünüz. Bu akşam şampiyonluğu kaybettik. Şampiyonlar Ligi ön eleme turu oynamak için bir hedefimiz vardı, bu akşam sadece onu gerçekleştirebildik." dedi.

        Oyuncuları tebrik eden Göle, "Belli bir sistem değişikliğine gittik. Adam adama savunma anlayışıyla bu son iki maçımızı oynadık. Çok başarılı oldular. Maç içinde bazı organizasyonlarımız vardı. Özellikle duran top organizasyonunda bir gol bulduk. Diğer setlerden de başarılı hücumlar gerçekleştirdik. Bu bizim için olumlu bir taraf. Onun için de söyleyecek fazla bir şey yok." diye konuştu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

