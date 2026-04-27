        Konyaspor-Trabzonspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında, konuk oldukları TÜMOSAN Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, üzücü bir gece yaşadıklarını söyledi.

        Giriş: 27.04.2026 - 23:35 Güncelleme:
        Tekke, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

        Konyaspor'u tebrik eden Tekke, takımdaki bazı eksikler olsa da ilk yarıdaki oyunu kabul etmediğini belirtti.

        İkinci yarı aldığı tüm riskler ve değişikliklerin hemen karşılığını bulduğunu anlatan Tekke, "Belki de geldiğimden bu yana antrenörlük kariyerimdeki en kötü ilk yarılardan birisi oldu. Bunun sebebini kendime yazmak zorundayım. Son bölümdeki küçük detaylarla maç dönebilirdi, Konyaspor ikinci yarı iyi savunma yaptı." dedi.

        Ligde yakaladıkları ikincilik fırsatına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Tekke, "Bu oyuncularla buraya kadar geldik. Özellikle bugün galip gelseydik üçüncülüğümüz garanti olacaktı. Sonra ikinciliği hedef olarak belirleyecektik. Dolayısıyla maç maç gitmek zorundayız. Alt tarafıyla, üst tarafıyla zor geçen bir lig oldu. Oyuncularıma bu umudu yeşerttikleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Tekke, Trabzonspor'un Avrupa'da olması gerektiğini ve bu aşamada ciddi kadrolara ihtiyaç duyduklarını, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise hedeflerinin kupayı almak olduğunu dile getirdi.




        - İlhan Palut: "İstediklerimizin hemen hemen hepsinin gerçekleştiği bir ilk yarı oynadık"

        Konuk ettikleri Trabzonspor'u 2-1 mağlup eden TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut ise son periyotta aldıkları puanlarla güvenli bir yerde olduklarını anlattı.

        Yukarı doğru giden bir momentum yakaladıklarını aktaran Palut, "Momentum futbolda çok kolay yakalanan bir şey değil. Bunu yakalamışken de bırakmayalım, devam edelim, sonuna kadar götürelim. Çok önemli maçlardan önce form durumumuzu düşürmeden, disiplinle maçlarımıza çıkalım. Maça bizim açımızdan bakış açısı buydu." şeklinde konuştu.

        Palut, Trabzonspor'un Fatih Tekke ile çok iyi bir sezon geçirdiğini belirtti.

        Ofansif anlamda çok çeşitli silahları olan bir rakiple oynadıklarını vurgulayan Palut, şunları kaydetti:

        "İstediklerimizin hemen hemen hepsinin gerçekleştiği bir ilk yarı oynadık. Bireysel hatadan ve bizim kaptırdığımız toptan sonra olan bir pozisyonu saymazsak iyi savunma yaptık. İkinci yarı Trabzonspor oyunu daha çok forse etti, daha çok hücumcuyla yüklenerek başladı, bunu bekliyorduk. Çok fazla orta yaptılar ki ikinci yarı oyuna giren ve oyunun son bölümde her kenar ortanın, her duran topun çok büyük tehlike olabileceği bir takım karşısındaydık. Oyuncularımı kutluyorum. Gerçekten yoğun bir fikstür. Trabzonspor adına da öyle. Sakatlıkları olan oyuncular var. Başta Muleka gibi. Bileği hiç iyi değil ama fedakarlıkla, iğneyle oynuyor ve bunun gibi kas sakatlıkları, zorlanmaları olan oyuncularım var. Gerçekten ortaya büyük karakter koyuyorlar. Onlara teşekkür ediyorum. Taraftarımıza da destekleri için teşekkür ediyorum"

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

