        Konya Haberleri Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası finali için Antalya'ya gitti

        Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası finali için Antalya'ya gitti

        TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile yapacağı maç için Antalya'ya gitti.

        Giriş: 20.05.2026 - 16:18 Güncelleme:
        Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası finali için Antalya'ya gitti

        TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile yapacağı maç için Antalya'ya gitti.

        Antalya'ya hareket öncesinde Konya Valisi İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve protokol üyeleri, Kayacık Tesisleri'nde takımla bir araya geldi.


        Vali Akın ve Başkan Altay, Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker ile yeşil-beyazlı takımın teknik direktörü İlhan Palut'a başarı diledi.


        Edilen duanın ardından yeşil-beyazlı kafile, taraftarların meşale ve tezahüratları eşliğinde yola çıktı.

        Çok sayıda taraftar, oluşturdukları araç konvoyuyla takım otobüsüne kent çıkışına kadar eşlik ederek, sevgi gösterilerinde bulundu.




        - "Hedefimiz kupayı kazanmak"

        Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker, tek hedeflerinin kupayı şehre getirmek olduğunu belirterek, "Hedefimiz kupayı kazanmak. İnşallah amacımıza ulaşacağız ve kupayı Konya'mıza getireceğiz. Bu yolda Konyaspor'umuza başarılar diliyorum." dedi.

        Teknik Direktör İlhan Palut da kendilerini yalnız bırakmayan camiaya teşekkür ederek, "Taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. En iyisini yapmak için gidiyoruz. İnşallah şehrimizi mutlu ederiz." ifadelerini kullandı.

        Konyaspor ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde 22 Mayıs Cuma günü Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Meteorolojiden 11 ile "sarı" kodlu uyarı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        İstanbul'da dev final!
        3 kişiyi öldürmüştü... Selektör katliamı kamerada!
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        Malatya'da korkutan deprem!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Trump'tan Küba'ya "yeni bir ilişki" teklifi
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        "İçimin yağları eridi"
        Korel: 'Ağlıyordum' derken yalan değildi
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Icardi'de şimdilik sonuç çıkmadı
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        TÜMOSAN Konyaspor finale uğurlandı
        3. Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı'nın imzaları atıldı
        Akşehir'de uyuşturucu operasyonu
        Yunak'ta geleceğin teknolojileri TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarında sergilendi
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Konyaspor'da İlhan Palut geldi, bahar geldi 10 galibiyetin 6'sı Palut dönem...
