        Konya Haberleri

        Konyasporlu futbolculardan "Polis Haftası" sürprizi

        Konyaspor Kulübü, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında etkinlik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 16:12 Güncelleme:
        Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, Konyasporlu oyunculardan Adil Demirbağ, Kramer, Melih İbrahimoğlu, Berkan Kutlu ve Bahadır Güngördü, polis üniforması giydi.

        Futbolcular, Konya Emniyet Müdürlüğünün farklı şubelerinde görev alarak polislerin zorlu mesai şartlarını deneyimledi; trafik denetiminden asayiş devriyesine kadar farklı noktalarda görev yapan polislere eşlik etti.

        Polis Haftası nedeniyle stadyumdaki soyunma odasında askılardaki çevik kuvvet ve trafik polisi üniformasını giyen Kramer'in, "tam teçhizatlı" şekilde tünelden geçerek görev aracına ilerlediği görüntüler paylaşımda yer aldı.




        - Adil Demirbağ'dan "kaptanlık" denetimi

        Trafik polisi üniformasıyla uygulama noktasına geçen takım kaptanı Adil Demirbağ da durdurduğu araçlardaki vatandaşlara kendini, "Ben Konyaspor kaptanı Adil Demirbağ, bu hafta polislerimizin haftası, biz de onlara eşlik ediyoruz." diyerek tanıttı.

        Sürücülerin bu karşılama karşısındaki şaşkınlığı görüntülere yansıdı.




        - Bahadır Güngördü'ye "penaltı" teşekkürü

        Motosikletli polis ekibine dahil olan kaleci Bahadır Güngördü ise durdurduğu bir sürücüyle futbol sohbeti gerçekleştirdi.

        Konyaspor taraftarı olan sürücü, Bahadır'a, "Geçen hafta penaltıyı da kurtardın, tebrik ederim. Üniforma da çok yakışmış." diyerek başarı dileklerini iletti.

        Polis üniformasıyla Melih İbrahimoğlu ve Berkan Kutlu, mahalle arasında top oynayan çocukların oyununa dahil oldu. Futbolcular, miniklere hem polis sevgisini aşıladı hem de keyifli vakit geçirdi.

        Video klip, "Çocuklarımız sporun birleştirici gücünü ve dostluk ruhunu doyasıya yaşasın diye biz 181 yıldır biriz. 6390 merkez. Çocuklarımız için görev başındayız. Huzur ve güvenimizin teminatı Türk Polis Teşkilatı'mızın 181. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Polis Haftası kutlu olsun." ifadeleriyle son buldu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
