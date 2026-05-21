Leyleklere mesken olan mezarlıkta yavrularla hayat yeniden başlıyor

        SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde Leylekler Vadisi olarak bilinen Yeşildağ Mezarlığı'ndaki yüze yakın yuvada dünyaya gelen onlarca leylek yavrusu hayata "merhaba" dedi.

        Giriş: 21.05.2026 - 11:00 Güncelleme:
        Beyşehir Gölü Milli Parkı çevresindeki Yeşildağ Mahallesi'nde bulunan ve leyleklerin üreme alanı olan mezarlık, baharın gelişiyle farklı bir atmosfere bürünüyor.

        Mezarlıkta yükselen ardıç ağaçlarının tepelerine yuva kuran leylekler, kuluçka döneminin ardından yumurtadan yeni çıkan yavrularını büyütmeye başladı.

        Mezarlıktaki sessizlik yavru leyleklerin sesleriyle bozuluyor.

        - "Bir tarafta yaşam, bir tarafta ölüm"

        Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Osman İltar, AA muhabirine, leyleklerin yurt edindiği tarihi mezarlığın kullanılmaya devam ettiğini söyledi.

        Bildikleri kadarıyla 70-80 yıldır leyleklerin kuluçka için her sene geldiğini anlatan İltar, bu yaban hayatı döngüsünün çok daha eskiye dayandığını düşündüklerini dile getirdi.

        İltar, yumurtadan yeni çıkan yavruların en sevimli hallerini gözlemleyebildiklerini belirterek, şöyle konuştu:

        "Burada enteresan olan leyleklerin seçtiği yerin tarihi bir mezarlık olması. Bir yanda ölüm varken diğer tarafta, yukarıda yeni doğan kuşlarla yaşam devam ediyor. İnsanlar yakınlarının kabrini ziyarete geldiğinde, buradaki seyir terasına çıkıp leylekleri de seyrediyor. Yakınlarının mezarının yanında yükselen ardıç ağaçlarının üzerinde yuva kuruyorlar. İşte burada bir tarafta yaşam, bir tarafta ölüm." ifadesini kullandı.

        Yerde sessizlik hakimken yukarıda canlıların yaşam ve yavrularını büyütme telaşını çok duygusal bulduklarını vurgulayan İltar, şunları kaydetti:

        "Leylekler çift olarak sırayla yavrularını besliyor. Sırayla avlanmaya gidiyor. Annesi avlanıp gelince babası gidiyor. Burası sulak bir bölge, mahallemiz göl kenarında. Bu şekilde besleme süreci devam ettikten sonra göç zamanı yaklaşınca uçuş provalarına başlıyorlar. Yavaş yavaş göçe hazırlanıyorlar. Zamanı gelince de topluca sıcak ülkelere göç ediyorlar."

        - "Yumurtaları geçen yıllara göre daha erken çıktı"

        Beyşehir Kültür ve Tanıtım Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı da yaklaşık bir aylık kuluçka süresinin çoğu yuvada tamamlandığını, yuvaların yavrularla neşelendiğini söyledi.

        Leyleklerin bu sene sulak alanların iyi olmasından dolayı çok iyi beslendiklerine dikkati çeken Büyükkafalı, "Bu yıl hiçbir sorun yaşamadılar. Kar sürprizi de olmadı. O yüzden bu sene iyi gidiyor ve yumurtaları da geçen yıllara göre daha erken çıktı. Genelde 4 ya da 5 yavru çıkıyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

