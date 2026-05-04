        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Mete Gazoz ve Yusuf Dikeç'ten gençlere "spor" tavsiyesi

        MELİKE KESKİN - Milli okçu Mete Gazoz ile milli atıcı Yusuf Dikeç, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşmaları ve temiz bir çevreye sahip olmaları için spora yönelmeleri tavsiyesinde bulundular.

        Giriş: 04.05.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Konya'da bir etkinliğe katılan Mete Gazoz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporun tüm insanlar için rutin alışkanlık haline gelmesi gerektiğini söyledi.

        Özellikle gençlerin sporla iç içe olması gerektiğini vurgulayan Gazoz, "Bütün gençlerin mutlaka spor yapması gerektiğini düşünüyorum. Sporun hem çok güzel arkadaşlıklar kurmalarına hem de iş ve eğitim hayatlarına çok faydası olacağını düşünüyorum. Sporun en büyük faydalarından biri, gençlerimizin sokaklardaki kötü alışkanlıklardan çok kolay şekilde uzak durmalarını sağlamasıdır. Sporun, onlara nasıl bir çevrede olmaları gerektiğini hatırlattığını, bu bilinci ve farkındalığı kazandırdığını düşünüyorum." diye konuştu.




        - "Spor sayesinde vizyon gelişiyor"

        Gazoz, sporun bireye kazandırdıklarının, görünenin çok da ötesi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Gençler, çocuklar, anne babalar; 'Spor hiçbir işe yaramıyor, herhangi bir maddi kazancı ya da faydası yok.' diye düşünmesinler. Bazı şeyler ne yazık ki bunların üstünde. Örneğin arkadaş çevresi. Çocuklar, bulundukları ortamdan isterler istemezler, farkında olmadan etkilenebiliyorlar. Ancak spor içinde büyüyen çocuğun, gencin farkındalığı yüksek oluyor. Spor sayesinde hayatıyla ilgili vizyonu gelişiyor. Bu yüzden anne babalara, gençlere, çocuklara spor yapmalarını tavsiye ediyorum. İnşallah herkes spor yapar."




        - "Spor, çocuklara, gençlere bilinç kazandırıyor"

        Milli atıcı Yusuf Dikeç de temiz bir çevre ve kötü alışkanlıklardan uzaklaşmak için sporun olmazsa olmaz olduğunu dile getirdi.

        Profesyonel olarak yapılmasa da sporun her birey için faydalı olacağına işaret eden Dikeç, "Baktığımız zaman tüm kötülüklerin anası kötü alışkanlıklardır. Spor, aslında tüm bunlardan uzak tutar. Sporla uğraşan gençler, başarıya odaklanma, kazanma, takım ruhu, paylaşma, kaybetme, bunların hepsini içinde yaşıyor." dedi.

        Dikeç, sporun, çocuklara ve gençlere bilinç kazandırdığına dikkati çekerek, "Atıcılık eğitimi alan çocukların hiçbiri poligonun dışında silahını kaldırıp da dışarıda ateşlemez veya bir canlıya doğrultmaz. Çünkü haberlerde, sosyal medyada bir sürü üzücü olaylar görüyoruz. Başarıya ulaşmak ve kötü alışkanlıklardan uzaklaşmak için mutlaka gençlerin sporla ilgilenmesi lazım." ifadelerini kullandı



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
