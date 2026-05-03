        Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 798. yıl dönümü kutlandı

        Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 798. yıl dönümü kutlandı

        Mevlana Celaleddin-i Rumi ve ailesinin Konya'ya gelişinin 798'inci yıl dönümü etkinliklerle kutlandı.

        Giriş: 03.05.2026 - 18:26
        "Teşrif-i Mevlana" etkinlikleri kapsamında, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve il protokolü, Mevlana ve ailesinin Konya'ya gelişini temsilen Hz. Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru'yu Mevlana Müzesi bahçesinde karşıladı.

        Esin Çelebi, Vali Akın'a Türk bayrağı verdi.

        Daha sonra Mevlana Müzesi'ne geçen katılımcılar, yapılan "Gülbank" duasının ardından Sema Ayin-i Şerifi izledi.

        Etkinlikler kapsamında yapılması planlanan kortej yürüyüşü ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu kentte etkili olan yağış nedeniyle iptal edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

