        Moğolistanlı kalp hastası Elif bebeğe, Türkiye'de "hayat" operasyonu

        Moğolistanlı kalp hastası Elif bebeğe, Türkiye'de "hayat" operasyonu

        MELİKE KESKİN - Konya'da kalpteki kapağın tamamen kapalı olmasından dolayı kan normal yoldan akciğerlerine ulaşamadığı için hayati risk taşıyan Moğolistanlı bebek, 10 günlükken gerçekleştirilen operasyonla hayata tutundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Moğolistan'da yaşayan anne Arailym (32) ve baba Jolaman Jaras (33) çiftinin 2 ay önce dünyaya gelen bebeklerinin, doğuştan görülen ciddi bir kalp hastalığının olduğu tespit edildi.

        Kalptan akciğerlere kan taşıyan kapağın kapalı olduğu, kanın normal yoldan akciğerlerine ulaşamadığı bebek, yeterli oksijen alamamasından dolayı da zor günler geçirdi.

        Morarma, nefes darlığı, beslenme güçlüğü çeken bebek, operasyon için ailesi tarafından Türkiye'ye getirildi.

        Türkiye'de şifa bulma umuduyla çıktıkları yolda bebeklerinin ismini "Elif" koyan çift, bağırsağının da delik olduğu anlaşılan bebeklerinin Konya'da 10 günlükken gerçekleştirilen operasyonla şikayetlerinden kurtulmasının sevincini yaşadı.

        - "Şu anda hasta olması gereken en iyi performansta"

        Hayati riski bulunan bebeği yaşatmak için adeta zamanla yarışan ekipten Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi'nde çocuk kalp cerrahı Doç. Dr. Mehmet Çelik, AA muhabirine, bebeğin çok komplike, ölümcül bir kalp hastalığı taşıdığını söyledi.

        Ameliyat öncesi rutin testlerde bazı şeylerin yolunda gitmediğini gördüklerini, ayrıntılı muayenede bağırsağın delik olduğunu anladıklarını belirten Çelik, şöyle konuştu:

        "Tek seansta bütün işlerin yapılması gerektiğine karar verdik. İki ayrı ölümcül anomali aynı andaydı ve bu iki krizi de çözmenin standart dışı yöntemler gerektirdiğini biliyorduk. Başarılı cerrahi işlemlerle istediğimiz cerrahi düzeltmeleri hem bağırsak açısından hem kalp açısından gerçekleştirdik. Sonraki süreçte biraz sancılı olmakla beraber her şey istediğimiz gibi gitti. Şu anda hasta olması gereken en iyi performansta. Aileyi sağlıkla ülkelerine uğurladık."

        - "Böyle bir hastanın ülkemizde ve bizim kliniğimizde şifa bulmasından çok memnunuz"

        Doktorlardan Doç. Dr. Mahmut Gökdemir, kalın bağırsakta meydana gelen delinmenin ameliyatı yüzde 90 oranında ölümcül riskli hale getirdiğini, hızlıca aksiyon alıp operasyona girdiklerini anlattı.

        Bebeğin yaklaşık bir ay hastanede tedavisinin sürdüğüne değinen Gökdemir, "İstediğimiz kondisyonun üzerinde başarıyla ve genel durum iyi olarak, şifayla hastayı ülkesine gönderiyoruz. Mutluyuz. Böyle bir hastanın ülkemizde ve bizim kliniğimizde şifa bulmasından çok memnunuz. Aile de bize hep pozitif enerji verdi, çok destek oldu. Bize çok güvendiler." diye konuştu.

        - "Türkiye'nin kızımızın ikinci vatanı olduğunu düşünüyoruz"

        Anne Arailym Jaras ise Moğolistan'da bebeklerine müdahale edilemeyeceğini öğrenince ne yapacaklarını bilemediklerini dile getirdi.

        Çaresiz kaldıklarına işaret eden Jaras, şunları kaydetti:

        "Çocuğumuzu kaybedebileceğimizi söylediler ama biz umudumuzu kaybetmedik. Türkiye'ye gitmeye karar verdik. Burada ameliyat olduk. Doktorlar mucize yaptı. Bağırsak ameliyatını da kalp ameliyatını da yaptılar. Şimdi iyileştik, çok mutluyuz. Çocuğumuz iyi bir hayat yaşayabilecek diye düşünüyoruz. Biz doktorlara çok minnettarız. Türkiye'nin kızımızın ikinci vatanı olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'nin hayatımızda bıraktığı izi, bebeğimize verdiğimiz isimle kalıcı hale getirdik."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

