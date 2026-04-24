        Selçuklu Belediyespor Kulübü Hokey Takımı, başarısını İtalya'da da sürdürme peşinde

        Selçuklu Belediyespor Kulübü Hokey Takımı, başarısını İtalya'da da sürdürme peşinde

        BASİR GÜLÜM - Selçuklu Belediyespor Kulübü Hokey Takımı, Süper Lig'de elde ettiği başarının ardından ilk kez katılacağı Avrupa Kulüpler Şampiyonası'ndan kupayla dönmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Yaklaşık 10 yıldır Erkekler Salon Süper Ligi'nde mücadele eden Konya temsilcisi, 2024-2025 sezonunu 3. sırada tamamlayarak Avrupa biletini aldı.

        Takım, 19-25 Mayıs'ta İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek organizasyon için hazırlıklarını Saraçoğlu Spor Salonu'nda sürdürüyor.




        - Şampiyona heyecanı sardı

        Antrenör Ömer Faruk Özkan, AA muhabirine, kulüp tarihinde ilk kez Avrupa'da mücadele edecek olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

        Takımın sezonu üçüncü sırada bitirerek önemli bir başarı elde ettiğini vurgulayan Özkan, "Bu sonuçla Avrupa Kulüpler Şampiyonası'na katılmaya hak kazandık. Bu başarıda sporcularımızın, teknik ekibimizin ve yöneticilerimizin büyük emeği var. Farklı ülkelerden 10 takımın katılacağı bu turnuvadan şampiyon çıkıp, kupayı ülkemize getirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

        Özkan, turnuvanın kendileri için ayrı bir anlam taşıdığına değinerek, şunları kaydetti:

        "Tarihimizde ilk defa katılacağımız bir şampiyona olduğu için büyük heyecan var. Kadromuzun büyük bölümü ilk kez Avrupa'da forma giyecek. Genç ve dinamik bir ekibiz. Bu nedenle hazırlık sürecimizi yoğun şekilde sürdürüyoruz. Kulübümüzün 15 yıllık tarihinde ilk kez böyle bir başarı elde etmesi bizim için gurur verici."




        - Gufran Ünüvar: "Konya'nın sporcu karşılamaları motivasyon kaynağı"

        Takım sporcularından Gufran Ünüvar ise hokeye lise yıllarında başladığını ve ilk kez yurt dışına çıkacak olmanın heyecanını yaşadığını dile getirdi.

        Turnuvanın hem şehir hem de kulüp için büyük önem taşıdığına işaret eden Ünüvar, "Kesinlikle şampiyonluğu hedefliyoruz. Hepimiz çok heyecanlıyız. İlk defa yurt dışına çıkacak olmanın heyecanı tarif edilemez. Konyalılar, uluslararası başarı elde eden sporcuları çok güzel karşılıyor. Bu da sporcular için motivasyon kaynağı oluyor. İnşallah biz de şampiyonlukla döneriz ve böyle karşılanırız." ifadelerini kullandı.

        Takım kaptanı Beratcan Akgül de 18 kişilik kadroda 17 oyuncunun ilk kez yurt dışı deneyimi yaşayacağını belirterek, "İlk defa o atmosferi göreceğiz. Avrupa'da hokey daha popüler bir spor. Oradaki başarılarımız ülkemizde bu branşa olan ilgiyi artıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

