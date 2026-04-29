Seydişehir'de 10 yıldır yürüyemeyen hastaya akülü sandalye hediye edildi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde eklem romatizması hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı yaşayan Bünyamin Güleç akülü sandalyesi ile artık hayata tutunacak.



Tepecik Mahallesinde ailesiyle yaşayan ve 10 yıl önce yakalandığı eklem romatizması hastalı ile yatağa bağımlı hale eden Bünyamin Güleç'e (40) Seydişehir Ümit Çocukları Derneği tarafında akülü sandalye hediye edildi.



Seydişehir'de yaklaşık 23 yıldır engelli bireylere hizmet veren Seydişehir Ümit Çocukları Derneği Başkanı Münevver Yalçınkaya, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ettiklerini belirtti.



Yalçınkaya, "Yatağa bağımlı olarak yaşayan ve ihtiyaçları ailesi tarafında karşılanan bir hastamızı daha gün yüzüne çıkardık. Bu kardeşimiz de artık sokaklara çıkıp gezebilecek, ihtiyaçlarını görebilecek. Hayırlı olsun." dedi.





Yıllardır zorlu bir yaşam mücadelesi veren Bünyamin Güleç de "Ümit Çocukları Engelliler Derneği tarafından yapılan destek sayesinde artık dışarı çıkabilecek, günlük ihtiyaçlarımı karşılayabilecek ve sosyal hayatta ben de yer alacağım. Bu noktada bana desteklerini esirgemeyen dernek başkanımıza ve dernek yönetimine, mahalle muhtarımıza ve beni 10 yıldır yalnız bırakmayan ve her türlü ihtiyacımda yanımda olan aileme teşekkür ediyorum." diye konuştu.​​​​​​​









