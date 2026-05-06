Seydişehir'de AB projesi kapsamında öğretmenlere uygulamalı eğitim verildi

Seydişehir ilçesinde Avrupa Birliği projesi kapsamında 46 öğretmen için uygulamalı eğitim programı düzenlendi.



Mevlana Maarif Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitim, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Görevlisi ve Proje Eğiticisi Serap Caymaz tarafından verildi.



Program süresince öğretmenlere, "Herkes İçin AB" proje tanıtımı, merkezi projeler, Avrupa Birliği kurumları ve tarihi, aşırılıkla mücadele ile dijital medya okuryazarlığı gibi başlıklarda kapsamlı bilgiler sunuldu.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Nizamettin Doğan, yaptığı açıklamada, bu tür faaliyetlerin eğitimde kaliteyi artırma ve uluslararası projelere katılımı güçlendirme açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. ​​​​​​​







