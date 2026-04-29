Seydişehir'de huzurevi personeline tütün bağımlılığı eğitimi

Seydişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından, Asım Cengiz Huzurevi personeline yönelik tütün bağımlılığı konulu eğitim semineri düzenlendi. "Dumansız Türkiye" sloganıyla gerçekleştirilen seminerde, Seydişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Mustafa Erdoğan Uyanık, tarafından bilgilendirme yapıldı. Seminer kapsamında personele tütün kullanımının sağlık üzerindeki olumsuz etkileri anlatılırken, sigarayı bırakmak isteyenlere yönelik "Yerinde Sigara Bırakma Danışmanlığı" hizmeti hakkında da bilgiler verildi. Ayrıca katılımcılara Sigara Bırakma Polikliniği danışmanlık hizmetleri tanıtıldı. Yetkililer, toplum sağlığını korumaya yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti.

