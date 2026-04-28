Seydişehir'de kırsal mahallelerde doğal gaz protokolü imzalandı

Seydişehir Belediyesi ile dağıtım şirketi arasında 2026 yatırım programı protokolü gerçekleştirildi.





Protokolle 2026 yılı doğal gaz çalışmaları kapsamında Başkaraören, Ortakaraören, Aşağıkaraören ve Taşağıl mahalleleri lisans kapsamına alınacak.



Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu'nun makamında düzenlenen imza töreninde, "22 Kasım 2007'de doğal gaz lisansı alan şirket aradan geçen yatırım programı kapsamında en büyük doğal gaz yatırımlardan birini 2026 yılında Ortakaraören, Aşağıkaraören, Başkaraören ve Taşağıl mahallelerine gerçekleştirecek." ifadelerini kullandı.



Ustaoğlu, bu çalışmalarla ilçede hava kirliliğinin ve çevre kirliliğinin azalacağını kaydetti.​​​​​​​



