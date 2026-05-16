Seydişehir'de samanlıkta çıkan yangın söndürüldü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kumluca Mahallesi'nde Mehmet Arıcı'ya ait samanlıkta belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede çatıya sıçrayan alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürülen yangında 200 balya saman ve 35 çuval yem zarar gördü.

