Seydişehir'de üniversite öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı

Seydişehir Necmettin Erbakan Üniversitesi Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni gerçekleştirildi.



Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi yerleşkesinde gerçekleştirilen törene, Seydişehir Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Fatih Özkılıç, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, dekanlar, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.



Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife Yurdagül Kumcu, mezun öğrencileri gönülden kutladığını söyledi.



Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Reisli ise sağlık alanına yeni mezunlar kazandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.



Reisli, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden 69 hemşire ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndan 31 fizyoterapi teknikeri olmak üzere 100 öğrencinin sağlık ordusuna katıldığını kaydetti.



Tören, öğrencilere diplomalarının verilmesi ve kep atmanın ardından sona erdi.

