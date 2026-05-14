TEKNO-SEL 2026'da ilk etap tamamlandı

Konya'da teknoloji ve inovasyon alanında gençleri buluşturan Teknoloji Festivali'nde (TEKNO-SEL 2026) ilk etabı robot yarışmalarıyla tamamlandı.



Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve İnnoPark iş birliğinde düzenlenen TEKNOSEL 2026, teknolojiye ilgi duyan gençleri bir araya getirdi.



Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda finalistlerle buluştu.



TEKNOSEL 2026'da bütün kategorilerde takımların son yarışlarını yaptıklarını aktaran Pekyatırmacı, şunları kaydetti:





"Sizlerin teknoloji alanında kendinizi geliştirmeniz bizim en öncelikli hedefimiz. Artık TEKNOSEL sadece Selçuklu'nun değil, Konya'nın teknoloji yarışması oldu. Selçuklu'dan, Meram'dan, Karatay'dan, merkez dışındaki ilçelerimizdeki okullarımızdan öğrencilerimiz var. TEKNOSEL büyüyerek devam ediyor, bu da bizi gururlandırıyor. İnanıyorum ki bu müsabakalardan elde ettiğimiz neticelerle birlikte sizlerin içerisinden onlarca 'Bayraktar' çıkacak. Hem ülkemizin gelişimine katkı sağlayacaklar hem de milletimizi gururlandıracaklar."



Kavuş yarışmacı öğrencileri ve danışmanlarını tebrik etti.



TEKNOSEL 2026'nın ikinci etabı 15 Mayıs'ta teknoloji yarışmalarıyla Selçuklu Kongre Merkezi'nde başlayacak. 17 Mayıs'a kadar sürecek olan etkinliklerde çocuklar ve gençler, sahne gösterileri, müzikaller, söyleşiler, bilim etkinlikleri, teknoloji atölyeleri ve dijital oyun alanlarıyla buluşacak.

