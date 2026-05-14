        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri TEKNO-SEL 2026'da ilk etap tamamlandı

        Konya'da teknoloji ve inovasyon alanında gençleri buluşturan Teknoloji Festivali'nde (TEKNO-SEL 2026) ilk etabı robot yarışmalarıyla tamamlandı.

        Giriş: 14.05.2026 - 16:18 Güncelleme:
        Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve İnnoPark iş birliğinde düzenlenen TEKNOSEL 2026, teknolojiye ilgi duyan gençleri bir araya getirdi.

        Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda finalistlerle buluştu.

        TEKNOSEL 2026'da bütün kategorilerde takımların son yarışlarını yaptıklarını aktaran Pekyatırmacı, şunları kaydetti:


        "Sizlerin teknoloji alanında kendinizi geliştirmeniz bizim en öncelikli hedefimiz. Artık TEKNOSEL sadece Selçuklu'nun değil, Konya'nın teknoloji yarışması oldu. Selçuklu'dan, Meram'dan, Karatay'dan, merkez dışındaki ilçelerimizdeki okullarımızdan öğrencilerimiz var. TEKNOSEL büyüyerek devam ediyor, bu da bizi gururlandırıyor. İnanıyorum ki bu müsabakalardan elde ettiğimiz neticelerle birlikte sizlerin içerisinden onlarca 'Bayraktar' çıkacak. Hem ülkemizin gelişimine katkı sağlayacaklar hem de milletimizi gururlandıracaklar."

        Kavuş yarışmacı öğrencileri ve danışmanlarını tebrik etti.

        TEKNOSEL 2026'nın ikinci etabı 15 Mayıs'ta teknoloji yarışmalarıyla Selçuklu Kongre Merkezi'nde başlayacak. 17 Mayıs'a kadar sürecek olan etkinliklerde çocuklar ve gençler, sahne gösterileri, müzikaller, söyleşiler, bilim etkinlikleri, teknoloji atölyeleri ve dijital oyun alanlarıyla buluşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Kazakistan ile ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı"
        İthal altını ocaklarda erittiler
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Abdülkerim Bardakcı'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Çatıya yıldırım düştü! Yaralılar var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dünyası' makalesi
        Yargıtay, Hande Çinkitaş kararının gerekçelerini açıkladı! Kan donduran ayrıntılar...
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        Etimesgut Havalimanı'nda yoğun çalışma
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Elon Musk'ın bu konuda da fikri var
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Cannes'da boy gösterdiler
        'Hiyerarşi' krizi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi: Tayvan kritik konu
        Zirvede 104 hafta!
