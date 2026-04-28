Türk İslam motiflerini işledikleri seccadelerin gelirini Gazze'ye gönderecekler

SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'da, ziyaret ettikleri tarihi ve dini yapıların süslemelerinden aldıkları ilhamla Türk İslam kültürünü yansıtan motifleri seccadelere işleyen lise öğrencileri, satıştan elde edecekleri geliri Filistin'deki savaş mağdurlarına ulaştırmayı istiyor.



Buhari Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, "Secdeden Seccadeye Kudüs" projesi kapsamında kentteki camileri ve tarihi mekanları ziyaret ederek, İslam sanatına dair motifleri yerinde inceledi ve edindikleri bilgileri atölye çalışmalarına taşıdı.



Okulda kurulan atölyede öğrenciler, ailelerinin de katkısıyla geleneksel el sanatları teknikleriyle seccadeler üretti.



Öğrencilerin, hem kültürel mirası tanımasını hem de yardımlaşma bilinci kazanmasını amaçlayan projeyle üretilen seccadelerin satışından elde edilecek gelir, Gazze'ye gönderilecek.



- "Sergimizde Gazze yararına satışlarımız olacak"



Projenin yürütücülerinden okulun müzik öğretmeni Ayşegül Güneş, AA muhabirine, öğrencilere Kudüs bilinci kazandırmayı hedeflerken, Gazze'ye de bir nefes, bir umut olmayı amaçladıklarını söyledi.



Öğrencilerin projeye büyük bir heyecan ve istekle katıldığını belirten Güneş, "Kıble neden yön değil, yöneliştir? Seccade neden sadece bir örtü değil, duruştur? Camiler neden sadece bir mimari yapı değil, birlik ve diriliş mekanıdır? Kudüs neden sadece bir şehir değil, bir ümmetin kalbidir diyerek yola çıktık." ifadesini kullandı.



Ecdadın kendilerine bıraktığı mirası tanımayı ve bu mirasla el becerilerini geliştirmeyi de hedeflediklerine dikkati çeken Güneş, şöyle konuştu:



"Modern ve tarihi camilerimizi ziyaret ettik. Kentteki siyer sergisini, el yazması eserler müzelerini gezdik. Öğrencilerimize buralarda mihrap, minber, secde ve ecdadımızdan kalan motifleri aktardık. Öğrencilerimizden ilgilerini çeken motifleri çekmelerini istedik. Uyarlanabilir olan motifleri, atölyelerimizde seccadelerimize uyarladık. Geleneksel motiflerimize de ağırlık verdik. Ekim ayında dini musiki konseri öncesinde sergimiz olacak. Sergimizde Gazze yararına satışlarımız olacak."



Güneş, 100'e yakın seccade ürettiklerini ve motiflerin zorluğuna göre her birinin işleme süresinin 1 ila 4 ay arasında değiştiğini anlattı.



- "Yalnız değilsiniz mesajını verebilmek bizim için çok önemli"



Okulun 11. sınıf öğrencisi Ayşe Büşra Alkan da tarih, sanat ve yardımlaşmanın bir arada olduğu bu çalışmada yer aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.



Çok etkilendiğini ve görev aldığı için gururlu olduğunu kaydeden Alkan, "Proje bizde derin bir mana uyandırıyor. Boş zamanımızda sürekli projeyle uğraştığımız için telefondan da uzaklaşmış oluyoruz. El becerilerimizi de geliştiriyor. Mazlum bir coğrafyaya el uzatabilmek, bir nefes olabilmek, yüreklerimizi seccadede birleştirebilmek bizim içimizde de çok güzel şeyler uyandırıyor. Sesimizi onlara duyurabilmek, 'yanınızdayız, yalnız değilsiniz' mesajını verebilmek bizim için çok önemli." diye konuştu.



Okul Müdürü Memnune Karaca ise Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında merkezinde aile, değerler ve Kudüs bulunan projenin öğrencilere büyük faydalar sağladığını vurguladı.

