        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Türk yemeklerini dünyaya Türkçe isimleriyle tanıtıyorlar

        ZEHRA MELEK TUĞLU - Türkiye Gastronomi Federasyonu (TUGAFED) Başkanı Doç. Dr. Yılmaz Seçim, Türk mutfağının dünyaya daha güçlü tanıtımı için kendi isimlerinin kullanılmasının önemli olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 11:31 Güncelleme:
        Seçim, AA muhabirine, 10 binden fazla üyesi olan federasyona bağlı 14 dernekle ulusal ve uluslararası organizasyonlara katıldıklarını söyledi.

        Aşçılık Milli Takımı ile uluslararası yemek yarışmalarına katıldıklarına değinen Seçim, milli takım oluşturmalarındaki temel nedenin Türk mutfağının dünyaya tanıtılması olduğunu dile getirdi.

        Türk mutfağının önemli olduğunu herkese anlatmak istediklerini anlatan Seçim, Cezayir'de 16-18 Nisan'da düzenlenen "Uluslararası Mutfak ve Kültürel Miras Festivali"ne katıldıklarını, 18-35 yaş grubunda girdikleri tüm kategorilerden ödüllerle döndüklerini ifade etti.

        Organizasyon sonunda Türkiye'nin, 7 altın, 4 gümüş, 3 bronz madalya ve 6 kupa kazanarak uluslararası platformda önemli bir gurur yaşattığını vurgulayan Seçim, "Yarışan 17 ülke arasında birincilik kupasını almak bizim için çok kıymetliydi. Onu da aldık. İstiklal Marşı'mızı birçok defa dinlettik." dedi.

        - Türk mutfağının tanıtımı için yarışmalara hazırlanıyorlar

        Seçim, turist çekmek adına eskiden etli ekmek ya da lahmacuna "Turkish pizza" dendiğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Türkiye'de yapılan pek çok yemek çeşidini hala dünyaya tam anlatamadık. Bu yanlışlardan yavaş yavaş dönülmeye başlandı. 'Türk yemeğini Türk ismiyle söylemek lazım.' sloganlarımızdan biri. Gittiğimiz yerlerde hiçbir zaman yabancı bir isimle yemeğimizi nitelendirmedik. Aslında Türk mutfağının gelişimine en büyük katkının bu şekilde olacağı düşüncesindeyim. İnsanlar, Türk mutfağını, kendi ismiyle bildiği zaman daha fazla tanımak istiyor. Gelenleri mutlaka o alana çekebilmemiz lazım."

        Anadolu mutfağının, dünyanın ilk yerleşimi Çatalhöyük'ten başlayarak Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleriyle zenginleştiğini aktaran Seçim, Aşçılık Milli Takımı olarak, Türk mutfağını tanıtmak için İngiltere ve Letonya'da düzenlenecek yemek yarışmalarının hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

        Seçim, sektörün gelişmesi ve medyanın etkisiyle gençlerin gastronomi ve aşçılığa ilgisinin arttığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

