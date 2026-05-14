Üniversite öğrencileri NASA'nın kullandığı mekaniği yer keşif aracına uyarladı

SAVAŞ GÜLER - Konya'da üniversite öğrencilerinin Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Mars keşiflerinde kullandığı Rocker-Bogie mekanizmasını örnek alarak geliştirdiği araç, GPS verisi veya insan müdahalesine ihtiyaç duymadan güvenli rotalar oluşturabiliyor.



Selçuk Üniversitesi (SÜ) Teknoloji Fakültesinden 14 öğrencinin geliştirdiği ve yapay zeka entegre ettiği insansız yer aracının, her biri bağımsız yüksek torklu motorlarla çalışan 6x6 sürüş sistemi bulunuyor.





Araç, lidar ve ultrasonik sensörlerden elde edilen verileri yerli yazılımla işleyip, karmaşık arazi yapılarını ve engelleri önceden tespit ederek güvenli güzergahı belirleyebiliyor.



İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından düzenlenecek robot yarışmasında yeteneklerini sergileyecek araç, gelişmiş sürüş ve yapay zeka teknolojileriyle dikkati çekiyor.



- "İnsansız araçların kullanılabileceği her yerde faaliyet yürütebilir durumda"



Fakültenin Mekatronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Demirci, AA muhabirine, aracın engebeli bölgelerde hem otonom hem de yarı otonom şekilde hareket kabiliyetine sahip olduğunu söyledi.



Otonom sistemde yapay zeka teknolojisinin kullanıldığını ifade eden Demirci, "Aracımız, yapay zeka sayesinde kendi kendine karar verebilecek yetiye sahip. Askeri alanlarda, arama kurtarma ve tarımsal faaliyetlerde kullanılabilir. Yani insansız araçların kullanılabileceği her yerde faaliyet yürütebilir durumda." dedi.



Aracın sadece bir mühendislik çalışması değil, yerli ve milli teknolojiye katkı sağlayan bir ürün olduğunu anlatan Demirci, öğrencilerin yazılım, elektronik ve mekanik noktada kendi geliştirdikleri sistemleri araca uyguladıklarını belirtti.



- "Aracımızla ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmayı hedefliyoruz"



Mekatronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Erkul Tufan ise aracın yazılım algoritmaları, mekanik tasarımı ve elektronik entegrasyonunu 4 ayda geliştirdiklerini, halen geliştirme aşamasında olduklarını dile getirdi.



Gece gündüz çalışarak sistemi ortaya çıkardıklarını vurgulayan Tufan, şunları kaydetti:



"Aracımız NASA tarafından geliştirilen Rocker-Bogie sistemine dayanmaktadır. Bu sistem sayesinde tekerlerimizin hiçbiri yerle temasını kesmeden, bütün engelleri aşabiliyor. Bu sayede kendinden süspansiyonlu sistemimiz herhangi bir darbeyi elektronik kutuya iletmeden sistemin stabilizasyonunu sağlıyor. Üzerinde haritalandırma yapabileceğimiz lidar sistemimiz, derinlik kameramız var. Bilgisayarımız bu verileri işliyor. Bal peteği formunda tasarladığımız tekerlerimiz, darbeyi sönümleyici özelliğe sahip. Görüntü işlemek için ana kontrolcü olarak da mikro denetleyici kullanıyoruz. Aracımızla ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmayı hedefliyoruz."

