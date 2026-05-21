        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Abart egzozlu aracın sürücüsüne 46 bin lira ceza

        Kütahya'da, abart egzozlu otomobilin sahibine 46 bin lira ceza kesildi, otomobil ise trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 18:40 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü yakınındaki bir sokaktan arka arkaya silahlı çatışmaya benzer sesler geldiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        Seslerin geldiği Osmangazi Mahallesi Talat Çini Sokak'a ulaşan ekipler, 6 kişiyi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin üst ve araçlarında yapılan aramalarda, kurusıkı tabanca ile pala ele geçirildi.

        Yapılan araştırmada silah sesinin şüphelilere ait otomobildeki abart egzoz rölesinden kaynaklandığı görüldü.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, otomobilin sahibine ise 46 bin lira ceza uygulandı.

        Araç trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

