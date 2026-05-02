        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri AK Parti heyeti Kütahya'ya yapılacak yeni hastane alanını inceledi

        AK Parti Kütahya heyeti, şehre kazandırılacak 500 odalı, 90 bin metrekare kapalı alana sahip yeni hastanenin inşa edileceği Hacıazizler mevkisindeki proje alanında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2026 - 16:24 Güncelleme:
        Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu yakınında bulunan arazide basın mensuplarıyla bir araya gelen AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ve AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, yatırımın teknik detayları ve bölgeye sağlayacağı avantajlar hakkında bilgi verdi.

        İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Bayırcı, hastane yapımının iki gün önce resmen onaylandığını hatırlattı.


        Projenin konum olarak stratejik bir noktada seçildiğini vurgulayan Bayırcı, şunları kaydetti:

        "Hastanenin şehrin doğusuna yapılıyor olması bizim için çok kıymetli. Dumlupınar, Altıntaş, Şaphane, Pazarlar, Gediz, Simav, Çavdarhisar ve Aslanapa ilçelerimiz buraya doğrudan ulaşım sağlayabilecek. Emet ve Hisarcık ilçelerimiz de Çavdarhisar üzerinden rahatça ulaşabilecek. Çevre yoluna yakınlığı sayesinde Tavşanlı ve Domaniç için de ulaşım kolaylığı sunacak. Asıl gayemiz, şehir içi trafiğine ek yük bindirmemek."

        Bayırcı, Zafertepe, Dumlupınar, Yenidoğan, Yunus Emre, 100. Yıl ve Atakent gibi kentin yoğun nüfuslu mahallelerinin de bu bölgede yer aldığını hatırlatarak, doğu bölgesindeki hastane ihtiyacının bu projeyle karşılanacağını ifade etti.

        Hastanenin inşa edileceği yaklaşık 300 bin metrekarelik arazinin 2011 yılından bu yana Sağlık Bakanlığına tahsisli olduğunu belirten Bayırcı, kamulaştırma maliyeti bulunmadığına dikkati çekti.

        Biçer, Demir ve Erenler de projenin kente hayırlı olması diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        ABD'den dev silah satışı
        ABD'den dev silah satışı
        Trump'tan Küba mesajı
        Trump'tan Küba mesajı
        Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i
        Annesini rehin aldı! Jandarmaya bıçak çekti! Feci son!
        Annesini rehin aldı! Jandarmaya bıçak çekti! Feci son!
        Tülay Özer'e veda
        Tülay Özer'e veda
        Televizyon izlerken ani görme kaybı yaşadı
        Televizyon izlerken ani görme kaybı yaşadı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Dünyada girişi yasak olan 9 yer
        Dünyada girişi yasak olan 9 yer
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        Tek rakibi Fatih Terim!
        Tek rakibi Fatih Terim!
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor

        Benzer Haberler

        Emet'te kazan dairesi yangını
        Emet'te kazan dairesi yangını
        Tarihi Emet Hanı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor
        Tarihi Emet Hanı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor
        Porsuk Çayı'na düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı, yanındaki eşi öldü
        Porsuk Çayı'na düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı, yanındaki eşi öldü
        Köpeklerden kaçarken yaralanan arkadaşını sırtında taşıdı
        Köpeklerden kaçarken yaralanan arkadaşını sırtında taşıdı
        Kütahya'da Porsuk Çayı'na devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralan...
        Kütahya'da Porsuk Çayı'na devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralan...
        Kütahya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Kütahya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı