Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan, Kütahya'da konuştu:

        AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan, Kütahya'da konuştu:

        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Karşımızda, insan fıtratını bozarak köleleştirilmiş bir toplum oluşturmak isteyen şeytani bir dünya düzeni tasarımı var. İnançsız, milliyetsiz ve cinsiyetsiz bir dünya kurgulayarak en korunaklı sığınağımız olan ailemiz hedef alınıyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 20:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan, Kütahya'da konuştu:

        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Karşımızda, insan fıtratını bozarak köleleştirilmiş bir toplum oluşturmak isteyen şeytani bir dünya düzeni tasarımı var. İnançsız, milliyetsiz ve cinsiyetsiz bir dünya kurgulayarak en korunaklı sığınağımız olan ailemiz hedef alınıyor." dedi.

        Ercan, partisince düzenlenen "Kütahya sevgisi kumaşımızda var" programında yaptığı konuşmada, sadece seçim zamanı sandık hesabı yapan alelade bir siyasal parti olmadıklarını söyledi.

        AK Parti'nin gücünü hak ve adaletten alan, sarsılmaz bir dava hareketi olduğunu belirten Ercan, toplumun vicdanı olma sorumluluğunu taşıdıklarını anlattı.

        Ercan, insanlığın bugün tarihin en sinsi küresel kuşatmasıyla karşı karşıya kaldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Karşımızda, insan fıtratını bozarak köleleştirilmiş bir toplum oluşturmak isteyen şeytani bir dünya düzeni tasarımı var. İnançsız, milliyetsiz ve cinsiyetsiz bir dünya kurgulayarak en korunaklı sığınağımız olan ailemiz hedef alınıyor. Bu durum, ülkemizin demografik yapısını ve geleceğini tehdit eden bir beka meselesidir. İşte biz, bu küresel şeytani tasarıma set çekmek, köklerimizden beslenen yeni bir medeniyeti inşa etmek için ayaktayız."

        - "Nerede gözü yaşlı bir anne, feryat eden bir yetim varsa onların sığınağıyız"

        Tuğba Işık Ercan, bu büyük tehdit karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sarsılmaz liderliğinde tarihi bir adım attıklarını, 2026-2035 dönemini Aile ve Nüfus 10 Yılı olarak ilan ettiklerini vurguladı.

        Türkiye'nin küresel vicdanın sesi olduğunu dile getiren Ercan, şunları kaydetti:

        "Biz hem kendi sınırlarımızın hem de tüm insanlığın ve küresel vicdanın sesiyiz. Dünyada hüküm süren adaletsiz zulüm çarkına karşı, liderimizin o gür nidasıyla 'Dünya beşten büyüktür' diyerek mazlum coğrafyaların umudu oluyoruz. Gazze’den Doğu Türkistan’a, Balkanlar’dan Arakan’a kadar nerede gözü yaşlı bir anne, nerede feryat eden bir yetim varsa, biz duruşumuzla, dualarımızla ve mücadelemizle onların sığınağıyız."

        AK Parti Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı, Adil Biçer, Mehmet Demir, AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Sevde Nur Çakıcı'nın da konuşma yaptığı programda, Kütahya yöresel kıyafet defilesi gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan Almanya'da
        Bakan Fidan Almanya'da
        Özkan Yalım ek ifade verdi
        Özkan Yalım ek ifade verdi
        Mersin'de restorana silahlı saldırı!
        Mersin'de restorana silahlı saldırı!
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kocaeli'de toprak kayması! Korkutan görüntü!
        Kocaeli'de toprak kayması! Korkutan görüntü!
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Beraat etti
        Beraat etti
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor
        G.Saray'da 10+4 sıkıntısı!
        G.Saray'da 10+4 sıkıntısı!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor

        Benzer Haberler

        Aslanapa Kaymakamı Tosun, Kureyşler Barajı'nda su ürünleri denetimine katıl...
        Aslanapa Kaymakamı Tosun, Kureyşler Barajı'nda su ürünleri denetimine katıl...
        Hisarcık'ta orman yangınlarının önlenmesine yönelik "Orman Benim" etkinliği
        Hisarcık'ta orman yangınlarının önlenmesine yönelik "Orman Benim" etkinliği
        Tavşanlı'da "Orman Benim" kampanyasıyla çevre temizliği
        Tavşanlı'da "Orman Benim" kampanyasıyla çevre temizliği
        Kütahya'da "Orman Benim" etkinliği düzenlendi
        Kütahya'da "Orman Benim" etkinliği düzenlendi
        Simav'da "Çocuk İlmihali" bilgi yarışması yapıldı
        Simav'da "Çocuk İlmihali" bilgi yarışması yapıldı
        Kütahya, uluslararası 'bayram' sempozyumuna ev sahipliği yapacak
        Kütahya, uluslararası 'bayram' sempozyumuna ev sahipliği yapacak