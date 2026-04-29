        Kütahya Haberleri Beş kuşaktır kavurdukları Tavşanlı leblebisini Orta Doğu ve Avrupa'ya gönderiyorlar

        Beş kuşaktır kavurdukları Tavşanlı leblebisini Orta Doğu ve Avrupa'ya gönderiyorlar

        ALİBEY AYDIN - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde beş kuşaktır faaliyet gösteren firma, geleneksel yöntemlerle ürettiği leblebiyi Orta Doğu ve Avrupa pazarına ihraç ederek ekonomiye katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Firmanın sahibi Zeynel Korkmaz, 13 bin 800 metrekarelik tesisinde 86 kişiyi istihdam ediyor.

        Sabahın erken saatlerinde Tavşanlı'daki imalathanelerde ateş yakılıyor, kazanlar ısınıyor. Genellikle Ege Bölgesi ve Orta Anadolu'dan temin edilen nohutlar önce dinlendiriliyor.

        Belirli aralıklarla ısıtılıp soğutularak günler süren bir işlemden geçirilen nohutlar ustaların ellerinde leblebiye dönüşüyor.

        Kuşaktan kuşağa aktarılan bir ustalığın hikayesini taşıyan Tavşanlı leblebisi, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Katar, Libya, İspanya ve Yunanistan gibi ülkelere ihraç ediliyor.

        - Leblebi üretimi sabır istiyor

        Beşinci kuşak leblebi üreticisi Zeynel Korkmaz, AA muhabirine, büyük dedesinin başlattığı leblebi üretimini, 1984 yılında kendisinin devraldığını belirterek, çocukluğunun üretim atölyelerinde geçtiğini söyledi.

        Türkiye'de leblebinin farklı şehirlerde üretildiğini belirten Korkmaz, Çorum'un pazarlama gücüyle öne çıktığını, Ege Bölgesi'nde yetiştirilen nohudun ise kalite açısından tercih edildiğini kaydetti.

        Leblebinin sabır ve ustalık gerektiren bir ürün olduğunu ifade eden Korkmaz, "Leblebi dışarıdan bakıldığında basit bir çerez gibi görünebilir ama üretim süreci oldukça zahmetlidir. Nohudun seçilmesinden dinlendirilmesine, kavrulmasından elemesine kadar birçok aşama var. Biz yılda yaklaşık 7 bin ton leblebi üretiyoruz." diye konuştu.

        Tavşanlı leblebisinin dış pazarda ilgi gördüğünü dile getiren Korkmaz, ürünün Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Katar, Libya, İspanya ve Yunanistan gibi ülkelere ihraç edildiğini belirtti.

        Leblebinin doğal ve katkısız yapısıyla öne çıktığını anlatan Korkmaz, ürünün tanıtımının artırılması için uluslararası fuarların önemine dikkati çekti.

        Korkmaz, sektörde devlet desteklerinin önemine değinerek, üreticilerin işbirliği içinde hareket etmesiyle ihracatın daha da artırılabileceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

