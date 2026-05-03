        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Domaniç Dağları'nda kar yağışı etkisini sürdürüyor

        Kütahya'nın Domaniç ilçesi ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki Domaniç Dağları'nda kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2026 - 16:43 Güncelleme:
        Domaniç Dağı'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Domaniç-İnegöl kara yolu güzergahı beyaza büründü. Bölgede kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

        Ulaşımın aksamaması için karayolları ekipleri aralıksız çalışma yürütüyor.

        Ekipler, güzergah boyunca kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolu açık tutmaya çalışıyor.

        Ekipler, özellikle yüksek kesimlerden geçecek sürücülerin dikkatli olmaları, araçlarında kış şartlarına uygun ekipman bulundurmaları ve takip mesafesini korumaları gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

