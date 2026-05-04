Domaniç Dağları'nda kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor

Kütahya'daki Domaniç Dağları'nda kar kalındığı 50 santimetreyi aştı.



Kütahya'nın Domaniç ilçesi ile Bursa'nın İnegöl ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda, etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar görülüyor.



Yoğun kar nedeniyle çok sayıda araç yolda ilerlemekte güçlük çekti.



Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına bıraktı, yolda kalan bazı araçlar da ekiplerin çalışmalarıyla bulundukları yerden çıkarıldı.



Karayolları ekipleri, kapanan yolları açmak ve mahsur kalan araçları kurtarmak için bölgede aralıksız çalışma yürütüyor.



Kar küreme ve tuzlama çalışmalarının gün boyu devam edeceği bildirildi.



Bu arada kar yüküne dayanamayan bazı ağaçların ise devrildiği görüldü.

