        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Domaniç Dağları'nda kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor

        Domaniç Dağları'nda kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor

        Kütahya'daki Domaniç Dağları'nda kar kalındığı 50 santimetreyi aştı.

        Giriş: 04.05.2026 - 14:12 Güncelleme:
        Kütahya'nın Domaniç ilçesi ile Bursa'nın İnegöl ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda, etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar görülüyor.

        Yoğun kar nedeniyle çok sayıda araç yolda ilerlemekte güçlük çekti.

        Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına bıraktı, yolda kalan bazı araçlar da ekiplerin çalışmalarıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

        Karayolları ekipleri, kapanan yolları açmak ve mahsur kalan araçları kurtarmak için bölgede aralıksız çalışma yürütüyor.

        Kar küreme ve tuzlama çalışmalarının gün boyu devam edeceği bildirildi.

        Bu arada kar yüküne dayanamayan bazı ağaçların ise devrildiği görüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

