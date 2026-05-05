Kar yağışının etkili olduğu Domaniç Dağı dronla görüntülendi
Giriş: 05.05.2026 - 14:12
Kütahya'nın Domaniç ve Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki Domaniç Dağı'nda 2 Mayıs'tan itibaren kar etkili oldu.
Karayolları ekipleri, araçların ilerlemekte güçlük çektiği 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi başta olmak üzere birçok noktada kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
